Nahost Wie die Palästinenser im blockierten Gazastreifen leben Von dpa | 10.10.2023, 13:22 Uhr | Update vor 16 Min. Gazastreifen Foto: Mohammed Talatene/dpa up-down up-down

In dem dicht besiedelten Gebiet leben mehr als zwei Millionen Menschen, fast die Hälfte von ihnen ist unter 18. Nun kündigt Israel nach den Massakern eine Blockade an. Was bedeutet das für die Palästinenser?