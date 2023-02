Ein Protestplakat gegen den Bau von Windkraftanlagen. Foto: Imago Images/ari up-down up-down Studie zur Energiewende Wer an Verschwörungstheorien glaubt, lehnt häufig den Bau von Windkraftanlagen ab Von Leon Grupe | 27.02.2023, 06:00 Uhr

In Deutschland sollen in den kommenden Jahren Tausende Windkraftanlagen an Land hinzukommen. Doch vor Ort bremsen Anwohnerproteste den Ausbau immer wieder aus. Im Interview erklärt der Psychologe Kevin Winter, was der Glaube an Verschwörungstheorien damit zu tun hat und welche Argumente diese Einstellung ändern können.