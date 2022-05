ARCHIV - Ein Mitarbeiter einer Arztpraxis notiert etwas auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Paul Zinken Pandemie Weniger Corona-Krankschreibungen bei Barmer-Versicherten Von dpa | 09.05.2022, 13:37 Uhr

Erstmals in diesem Jahr ist die Zahl der coronabedingten Krankschreibungen bei Versicherten der Barmer in Schleswig-Holstein zurückgegangen. In der Woche vom 10. bis 16. April waren rund 16.300 Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig, wie aus einer Auswertung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung hervorgeht. Zwei Wochen zuvor seien es auf dem Höhepunkt noch rund 19.000 Betroffene gewesen, teilte der Landesgeschäftsführer der Barmer, Bernd Hillebrandt, am Montag mit. Seit Beginn des Jahres war die Zahl der Krankschreibungen in Schleswig-Holstein stets gestiegen.