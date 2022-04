Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen FOTO: Hauke-Christian Dittrich Innenministerium Weniger Corona-Demos im März in Niedersachsen Von dpa | 02.04.2022, 09:01 Uhr | Update vor 9 Min.

Demonstrationen gegen die Corona-Politik gehören in vielen Städten Niedersachsens zum Alltag in der Pandemie. Für die Polizei fallen mittlerweile deutlich weniger Einsatzstunden im Zusammenhang mit Corona-Demos an.