Schon im Frühjahr habe die FDP Lauterbach „mit ihrem merkwürdigen Begriff von Freiheit auf Kosten von Gesundheitsschutz auflaufen lassen“, kritisierte Montgomery. „Wären die „Freedom Day“-Ideen der FDP aus dem vergangenen September und Oktober umgesetzt worden, dann hätten wir Zehntausende an Toten mehr zu beklagen gehabt. Das muss Herrn Lindner und seinen Leuten klar sein.“

Montgomery verwies darauf, dass in vielen Teilen der Welt die Corona-Zahlen schon wieder steigen. Das werde auch in Deutschland „unweigerlich“ passieren, wenn es kälter und nasser werde und sich das Leben wieder in die Innenräume verlagere. Zwar seien anders als in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen geimpft oder genesen, aber: „Wir sind noch nicht durch mit der Corona-Pandemie!“