Verkehr Weil unterstützt Umweltminister-Beschluss für Tempolimit Von dpa | 16.05.2022, 12:39 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil unterstützt den Vorstoß der Umweltminister der Bundesländer für ein Tempolimit auf der Autobahn. „Den Beschluss der Umweltministerkonferenz im Hinblick auf ein Tempolimit halte ich für richtig“, sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die Minister hatten sich für die Geschwindigkeitsbegrenzung ausgesprochen, weil damit sowohl Sprit als auch klimaschädliche Treibhausgase gespart werden könnten. „Wir müssen Klimaschutz auch durch ein Tempolimit mit voranbringen“, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Freitag.