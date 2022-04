Weidetierhalter stehen während einer Demonstration gegen den Umgang der Landesregierung mit dem Wolf vor dem Niedersächsischen Landtag. Foto: Ole Spata/dpa FOTO: Ole Spata Tiere Weidetierhalter protestieren vor Landtag: wegen der Wölfe Von dpa | 29.04.2022, 14:15 Uhr

Weidetierhalter haben am Freitag in Hannover gegen die Ausbreitung der Wölfe demonstriert. Mit Schafen und Ponys positionierten sich die Teilnehmer vor dem Niedersächsischen Landtag. „Ich bin kein Wolfsfutter. Wolfabweisende Zäune und HSH (Herdenschutzhunde) sind nicht sicher“ stand auf einer Decke, die ein Pony trug. In Niedersachsen wurden im ersten Quartal 2022 insgesamt 38 Rudel, zwei Paare und vier Einzelwölfe gezählt. Damit ist die Zahl der freilebenden Wölfe laut Wolfsmonitoring Niedersachsen seit Ende 2021 stabil geblieben. Am Sonnabend, am Tag des Wolfes, will der Nabu für mehr Akzeptanz für die Tiere werben und mit den Märchen über den „bösen Wolf“ aufräumen.