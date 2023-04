Der ehemalige US-Präsident Donald Trump für seinen Gerichtstermin nach New York reisen, dort wird er kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Foto: dpa/AP/Evan Vucci up-down up-down Anklage gegen Ex-Präsident Was von Donald Trumps Auftritt vor Gericht erwartet wird Von dpa | 01.04.2023, 22:00 Uhr

Die Anklage gegen Donald Trump ist beispiellos – und das sind auch die Bilder, die in der kommenden Woche in New York zu erwarten sind, wenn der Ex-Präsident vor Gericht erscheinen muss. Was wird der Republikaner aus dem Auftritt machen? Und wie verhalten sich seine Anhänger?