Bestandteil des russischen Atomwaffenarsenals: Nuklear bestückbare Interkontinentalraketen mit riesiger Reichweite. Foto: picture alliance/dpa/RU-RTR Russian Television/AP up-down up-down Nach den Referenden in der Ukraine Analyse: Was verbirgt sich hinter Putins Atomschlag-Drohung? Von Thomas Ludwig | 28.09.2022, 12:00 Uhr

Mit dem Anschluss der Gebiete in der Ost-und Südukraine an Russland erhöht sich das Risiko eines Atomschlags. Was aber meint Wladimir Putin mit der Drohung, die Territorien mit allen Mitteln zu verteidigen? Setzt er auf strategische oder taktische Nuklearwaffen? Und was hieße das?