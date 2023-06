UN-Klimakonferenz in Bonn Foto: Christoph Driessen/dpa up-down up-down Klima Was beim nächsten Klimagipfel in Dubai passieren soll Von dpa | 16.06.2023, 07:32 Uhr

Kann die Weltgemeinschaft in Dubai beim Klimaschutz einen Schritt nach vorne machen? In Bonn sollte dafür der Boden bereitet werden. Doch am Jahresende wartet noch immer eine Großbaustelle.