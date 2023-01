Muss das Fracking-Verbot in Deutschland fallen? Foto: Holger Hollemann / dpa up-down up-down Die bittere Wahrheit über Schiefergas Neues LNG-Terminal in Lubmin: Das ist der Todesstoß für Fracking in Deutschland Von Tobias Schmidt | 13.01.2023, 07:00 Uhr

Die Bundesregierung weiht am Samstag das neueste LNG-Terminal in Lubmin ein. Der Festakt ist richtungsweisend für unsere Energieversorgung. Denn er besiegelt das Aus für Fracking in Deutschland. Klingt wahnsinnig? Nein! Unser Faktencheck zeigt, warum.