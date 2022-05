ARCHIV - Ein Erzieher einer Kindertagesstätte nimmt in einer Verdi-Weste an einem Warnstreik teil. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Tarifkonflikt Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen Von dpa | 04.05.2022, 02:39 Uhr

Wegen eines Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen müssen sich zahlreiche Eltern am Mittwoch eine Alternative für die Betreuung ihrer Kinder suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die pädagogischen Beschäftigten der Einrichtungen der Elbkinder, der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Studierendenwerks, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios Kitas aufgerufen, im Rahmen eines bundesweiten Streik- und Aktionstags die Arbeit niederzulegen.