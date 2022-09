Ein Löschflugzeug am Harz: Hier brennt am Brocken, dem höchsten Berg des Mittelgebirges, ein Waldbrand. Foto: Imago images/Martin Wagner up-down up-down Zoff um Totholz Waldbrand im Harz: Sachsen-Anhalt geht auf Niedersachsen los Von Dirk Fisser | 06.09.2022, 18:34 Uhr

An kaum einem anderen Ort in Deutschland werden die Folgen der Wetterextreme so deutlich wie im Harz: Bis zum Horizont und darüber hinaus stehen in dem Mittelgebirge tote Fichten. Ein Waldbrand entfacht die Frage: Wie gut ist Deutschland auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet? Oder anders: War der Brand am Brocken eine Katastrophe mit Ansage?