Wahlsieger in Thailand kündigt Acht-Parteien-Koalition an Von dpa | 18.05.2023, 06:24 Uhr

In Thailand gelten bis heute harte Strafen für Majestätsbeleidigung, doch in der Bevölkerung hegt sich Protest. Nun formt sich eine Koalitionsregierung - mit einer pro-demokratischen Partei an der Spitze.