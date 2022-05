Eine Wählerin wirft ihren Wahlzettel in die Urne. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Landtagswahlen Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein wie vor fünf Jahren Von dpa | 08.05.2022, 17:55 Uhr

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben am Sonntag bis zum frühen Abend etwa so viele Wähler und Wählerinnen abgestimmt wie vor fünf Jahren. Bis 17.00 Uhr hatten 54,7 Prozent ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 54,9 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei insgesamt 64,2 Prozent, 2012 waren es 60,2 Prozent gewesen.