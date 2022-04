Emmanuel Macron und Marine Le Pen hatten sich im ersten Wahlgang für die Stichwahl qualifiziert. Foto: Bob Edme/AP/dpa FOTO: Bob Edme Präsidentschaftswahl Wahl startet in ersten französischen Überseegebieten Von dpa | 23.04.2022, 12:27 Uhr

Wer wird Frankreichs Präsident? In einigen Gebieten in Übersee wird aufgrund der Zeitverschiebung bereits heute abgestimmt. Auf Saint-Pierre und Miquelon öffnen in wenigen Stunden die Wahllokale.