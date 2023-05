Die Wahllokale haben seit dem Sonntagmorgen in der Türkei geöffnet. In Deutschland haben die wahlberechtigten Türken bereits abgestimmt. Es bildeten sich lange Schlangen, wie hier in Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weißbrod up-down up-down 61 Millionen Wahlberechtigte Wahl in der Türkei hat begonnen: So ist die Lage am Sonntagmorgen Von dpa | 14.05.2023, 10:05 Uhr | Update vor 5 Min.

Bleibt Erdogan an der Macht oder siegt sein Herausforderer Kilicdaroglu? Am Sonntagabend wird mit ersten Ergebnissen der Wahl in der Türkei gerechnet. Am Morgen ist der Andrang an den Wahllokalen bereits groß – nur nicht überall.