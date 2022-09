Wahlkampf - Die Linke Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Parteiinterner Streit in der Linksfraktion Wagenknecht will in der Linken weiterkämpfen Von Marion Trimborn | 01.10.2022, 01:00 Uhr

Sahra Wagenknecht eckt mit ihrer Position zu Russland-Sanktionen in ihrer eigenen Partei immer wieder an. Die Linke stand jüngst vor der Spaltung, innerparteiliche Kritiker forderten gar ihren Ausschluss. Trotz alledem will Wagenknecht in der Linken immer noch weiterkämpfen.