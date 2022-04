Ursula von der Leyen FOTO: KENZO TRIBOUILLARD Krieg in der Ukraine Von der Leyen und Borrell treffen Selenskyj in Kiew Von dpa | 05.04.2022, 13:30 Uhr | Update vor 29 Min.

Bislang sind nur wenige ranghohe Politiker seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Nun will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einem Treffen in Kiew ein Zeichen setzen.