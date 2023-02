Sabine Mertens, das Gesicht der Volksinitiative gegen Gendern in Hamburg. Foto: dpa up-down up-down Volksinitiative gestartet Sabine Mertens – die Frau, die in Hamburg das Gendern stoppen will Von Markus Lorenz | 07.02.2023, 16:36 Uhr

Gendersternchen und -Schrägstriche soll es an Hamburgs Schulen und Unis nicht geben dürfen. So will es Sabine Mertens, die dafür die direkte Demokratie bemüht. Warum tut sie das?