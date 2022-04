Justitia FOTO: Arne Dedert Terror-Unterstützung Vier Männer müssen sich vor OLG verantworten Von dpa | 14.04.2022, 10:10 Uhr | Update vor 9 Min.

Drei Deutsche und ein Mann mit sri-lankischer Staatsangehörigkeit müssen sich vom 27. April an vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) wegen Terror-Unterstützung im Ausland verantworten. Die 48 bis 69 Jahre Männer sollen laut Anklage der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen zwischen 2007 und 2009 Spendensammler angewiesen haben, bei in Deutschland lebenden Tamilen Gelder einzusammeln, wie das OLG am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.