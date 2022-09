Seit über einem Jahr regieren die Taliban in Afghanistan. Foto: AFP/WAKIL KOHSAR up-down up-down Möglicher Anschlag Viele Tote und Verletzte bei Explosion in Bildungseinrichtung in Kabul Von dpa | 30.09.2022, 07:10 Uhr

In Kabul in Afghanistan kam es am Freitag zu einer Explosion in einer Bildungseinrichtung. Erste Medienberichte sprechen von über 70 Toten und Verletzten.