Boris Pistorius zeigt sich offen Soldaten fordern mehr Anerkennung: Gibt es bald einen Veteranen-Tag in Deutschland? Von dpa | 04.09.2023, 12:54 Uhr Für Veteranen der Bundeswehr gibt es in Deutschland keinen Feier- oder Ehrentag.

In anderen Ländern gehören Feiertage zu Ehren von Veteranen fest in den Kalender – bald auch in Deutschland? Verteidigungsminister Boris Pistorius könnte sich das jedenfalls gut vorstellen.