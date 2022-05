Außer Antennen gibt es bei der Bundeswehr-Aufklärungsstellung Bramstedtlund in Nordfriesland wenig zu sehen. Mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erreichte der Standort nun ungewöhnliche Aufmerksamkeit. FOTO: dpa Ärger um Mitflug von Lambrecht-Sohn Fauxpas der Ministerin macht Bundeswehr-Horchposten berühmt Von Arndt Prenzel, Thomas Ludwig | 11.05.2022, 18:39 Uhr

Plötzlich ist mit „Bramstedtlund“ ein Name in aller Munde, den vor kurzem jenseits von Nordfriesland kaum jemand kannte. Was verbirgt sich dahinter? Ortsbesuch bei einer Horchstelle der Bundeswehr, die es ungewollt zu Berühmtheit gebracht hat.