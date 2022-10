Viele Kinder kehrten von ihren traumatisiert zurück. Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Gewalt an Kindern war Alltag Verschickungsheime: Warum eine Expertin darin Parallelen zur Nazi-Erziehung sieht Von Marie Busse | 16.10.2022, 05:44 Uhr

Einsperren, Züchtigung und Erbrochenes essen: In Verschickungsheimen waren diese Zustände bis in die 1980er Jahre Alltag, sagt Autorin Anja Röhl. Warum kamen diese Grausamkeiten in so vielen Heimen vor? Ein Erklärungsversuch.