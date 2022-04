ARCHIV - Eine Person tropft eine Flüssigkeit in einen Corona-Schnelltest. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Corona Verordnung wird leicht verändert bis Ende Mai verlängert Von dpa | 26.04.2022, 15:49 Uhr

Die niedersächsische Corona-Verordnung wird mit wenigen Änderungen bis Ende Mai verlängert. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover an. Die überarbeitete Verordnung soll dann bis zum 25. Mai befristet sein. In der neuen Fassung wird demnach die Testpflicht für Schulen und Kitas gestrichen.