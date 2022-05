ARCHIV - Fähnchen mit dem Logo von Verdi liegen bei einem Warnstreik auf einem Tisch. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Gewerkschaft Verdi macht ernst: Streikmaßnahmen an Uni-Kliniken beginnen Von dpa | 04.05.2022, 11:55 Uhr

An sechs Uni-Kliniken in NRW drohen in den kommenden Tagen massive Engpässe bei der Versorgung der Patienten. Nach einer Urabstimmung weitet die Gewerkschaft Verdi den Arbeitskampf aus. Gespräch mit Laumann am Abend.