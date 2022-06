ARCHIV - In einigen US-Staaten dürfen 18-Jährige Sturmgewehre kaufen - das wollen die Demokraten ändern. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa FOTO: Jim Lo Scalzo Waffengesetze in den USA US-Repräsentantenhaus will Altersgrenze für Waffen anheben Von dpa | 09.06.2022, 03:27 Uhr

Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas wird in den USA wieder das Waffenrecht diskutiert. Reformen, die nun im Repräsentantenhaus beschlossen wurden, drohen dennoch zu scheitern.