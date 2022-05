US-Präsident Joe Biden (M) und die Staats- und Regierungschefs des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) beim Fototermin vor dem Weißen Haus in Washington. Foto: Susan Walsh/AP/dpa FOTO: Susan Walsh Asean-Gipfel US-Regierung plant mit Millionen für Projekte in Südostasien Von dpa | 13.05.2022, 21:30 Uhr

Die USA sehen in China einen zunehmend mächtigen Konkurrenten. Washington will deshalb die Zusammenarbeit mit Staaten in Südostasien ausbauen. US-Präsident Biden empfängt dafür nun zum Gipfeltreffen.