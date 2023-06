Pentagon Foto: Patrick Semansky/AP up-down up-down USA US-Luftwaffe fängt Kleinflugzeug nahe Washington ab Von dpa | 05.06.2023, 02:08 Uhr

Am Sonntagnachmittag schreckt ein lauter Überschallknall die Menschen in Washington und Umgebung auf. Kurze Zeit später berichtet die US-Luftwaffe vom Absturz eines Kleinflugzeugs. Was ist geschehen?