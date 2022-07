Der damalige US-Präsident Trump soll bei der Kapitol-Attacke lange untätig geblieben sein. Foto: John Locher/AP/dpa FOTO: John Locher up-down up-down Kapitol-Attacke Untersuchungsausschuss fordert Konsequenzen für Trump Von dpa | 22.07.2022, 06:17 Uhr

Trump soll am 6. Januar 2021 von allen Seiten aufgefordert worden sein, die Gewalt am US-Kapitol zu stoppen. Doch in der entscheidenden Zeit bleibt er untätig, sagen einst enge Vertraute.