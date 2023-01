Nancy Faeser Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesregierung Union fordert Faeser bei Kandidatur zum Rücktritt auf Von dpa | 31.01.2023, 11:41 Uhr

Am Freitag will die Innenministerin erklären, ob sie als Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen antritt. Auf Bundesebene fordert nicht nur die Opposition in diesem Fall ihren Rückzug ein.