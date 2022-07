ARCHIV - Die malische Militärregierung hat die Soldaten bei der Landung in Bamako festnehmen lassen. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Konflikte UN-Wachmannschaft in Mali festgenommen Von dpa | 13.07.2022, 14:02 Uhr

Ein Zwischenfall im westafrikanischen Mali sorgt für neue Zweifel an der Zusammenarbeit in dem Land: Die Wachmannschaft eines UN-Stützpunktes wurde in Bamako bei einer Routineeinreise festgenommen.