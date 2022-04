Kochen am Straßenrand FOTO: Victor Krieg in der Ukraine UN rechnet mit sechs Millionen Bedürftigen in der Ukraine Von dpa | 19.04.2022, 13:03 Uhr | Update vor 24 Min.

Mit unverminderter Härte dauern die Gefechte in der Ukraine an. Leidtragende sind die Menschen in den Kampfgebieten. Die Situation wird nach Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen immer katastrophaler.