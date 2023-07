Menschen in Äthiopien Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Menschenrechte UN: 165 Millionen Menschen zusätzlich unter Armutsgrenze Von dpa | 14.07.2023, 06:15 Uhr

Die Covid-Pandemie hat besonders in ärmeren Teilen der Welt deutlich spürbare Folgen. Insgesamt leben 1,65 Milliarden Menschen von weniger als 3,26 Euro am Tag. 52 Länder sitzen in einer Schuldenfalle.