Digitalisierung Umfrage: Größter Digitalisierungs-Bedarf bei Verwaltung Von dpa | 26.04.2022, 17:36 Uhr

Seit Anfang Februar können Bürger in Bayern über die «BayernApp» Klagen bei den Gerichten oder Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften online einreichen.

In Sachen Digitalisierung herrscht offenbar große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das legt zumindest eine Umfrage nahe. Der größte Handlungsbedarf wird in der öffentlichen Verwaltung ausgemacht.