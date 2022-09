Denys Schmyhal Foto: -/Büro des Ministerpräsidenten der Ukraine/dpa up-down up-down Interview Ukrainischer Regierungschef: „Nicht nur der Krieg von Putin“ Von dpa | 02.09.2022, 08:27 Uhr

Er ist der höchstrangige Berlin-Besucher aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Regierungschef Denys Schmyhal trifft am Sonntag Olaf Scholz im Kanzleramt. Die beiden sind sich in vielem einig, aber nicht in allem.