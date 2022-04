Blaulicht FOTO: Carsten Rehder Hamburg Ukrainischer Pfarrer angegriffen: Russe in Gewahrsam Von dpa | 04.04.2022, 20:43 Uhr | Update vor 43 Min.

Der Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek ist nach Polizeiangaben von einem russischen Staatsbürger angegriffen worden. Der 46-Jährige habe am Samstagabend bei dem Geistlichen an der Tür geklingelt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Als dieser öffnete, habe ihn der offensichtlich betrunkene 46-Jährige unvermittelt zur Seite gedrückt und einmal gegen den Oberkörper geschlagen.