Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gibt nach seinem Treffen mit dem Bundeswirtschaftsminister ein Statement ab. Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm Ukraine-Konflikt Ukrainischer Außenminister fordert Kampfjets, verzeiht SPD Von dpa | 13.05.2022, 04:00 Uhr

Erst Baerbock in Kiew, nun ihr ukrainischer Amtskollege in Berlin: Es läuft wieder in den deutsch-ukrainischen Beziehungen. Ganz zufrieden ist die Ukraine mit der deutschen Unterstützung noch nicht.