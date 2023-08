EU-Regelung läuft aus Mehr als eine Million Ukrainer bald ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland? Von Marie Busse | 22.08.2023, 01:00 Uhr Millionen Ukrainer flohen seit Kriegsbeginn in die Europäische Union. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down

Mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 Schutz in Deutschland gefunden. Sie könnten am 5. März 2024 das Recht verlieren, sich in Deutschland und der EU aufzuhalten. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.