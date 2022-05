Die Ukrainerin Natalija Sarizka hat die Organisation «Frauen aus Stahl» gegründet. Foto: Ulf Mauder/dpa FOTO: Ulf Mauder „Frauen aus Stahl“ Ukrainerinnen fordern Freilassung Gefangener Von dpa | 30.05.2022, 19:12 Uhr

Russland nahm Tausende ukrainische Kämpfer in Kriegsgefangenschaft, darunter die Mariupol-Verteidiger. In Kiew melden sich nun die Ehefrauen, Mütter und Schwestern zu Wort. Sie sind in größter Sorge.