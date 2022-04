ARCHIV - Ukrainische Soldaten auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa - ACHTUNG: Die Kennzeichennummer des Autos wurde gepixelt FOTO: Vadim Ghirda Russischer Angriffskrieg Ukraine kündigt Angriffe auf Ziele in Russland an Von dpa | 28.04.2022, 14:54 Uhr

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über Brände in russischen Treibstoffdepots nahe der ukrainischen Grenze gegeben. Nun kündigt Kiew offiziell Angriffe auf Ziele in Russland an.