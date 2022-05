Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang März beim Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee FOTO: Michael Kappeler Militärkenntnisse der Mächtigen Die Zivi-Regierung: Nur ein Minister hat gedient und | 07.05.2022, 07:58 Uhr Von Rena Lehmann Tobias Schmidt | 07.05.2022, 07:58 Uhr

Wir leben in Kriegszeiten. Wie ist es da um die Militärkenntnisse der Mächtigen bestellt? Dienst an der Waffe hat kaum ein Spitzenpolitiker geleistet. In der Regierung sitzen nur Zivildienstleistende, bis auf einen.