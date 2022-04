Rufe nach Bunkern werden lauter FOTO: Sina Schuldt Zivilschutzräume Überfall auf die Ukraine: Rufe nach Bunkern werden lauter Von dpa | 19.04.2022, 06:39 Uhr | Update vor 18 Min.

Nach Ende des Kalten Krieges schienen die Bunker und Zivilschutzräume überflüssig zu sein. Seit 2008 werden sie zurückgebaut. Der Krieg in der Ukraine hat den Blick geändert - Länder und der Bund gucken, was noch an Schutzräumen existiert.