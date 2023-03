Petr Pavel Foto: Petr David Josek/AP/dpa up-down up-down Prag Tschechien: Ex-General Pavel als Präsident vereidigt Von dpa | 09.03.2023, 16:16 Uhr

Ein Ex-Fallschirmjäger zieht in die Prager Burg ein. Petr Pavel steht für einen prowestlichen und proeuropäischen Kurs. Bald schon will er in die Ukraine.