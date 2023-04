Trump-Anklage in New York Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa up-down up-down Justiz Trump zu Anklageverlesung nach New York aufgebrochen Von dpa | 03.04.2023, 19:33 Uhr

Ex-Präsident Donald Trump muss sich am Dienstag in New York dem Richter stellen. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident angeklagt wird. New York stellt sich auf Proteste ein.