ARCHIV - Ex-Präsident Donald Trump (l-r) mit seinem ehemaligen Finanzchef Allen Weisselberg und Sohn Donald Trump Jr. - letzterer muss sich nun vor dem Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das Kapitol verantworten. Foto: Evan Vucci/AP/dpa FOTO: Evan Vucci USA Trump-Sohn stellt sich Ausschuss zu Kapitol-Angriff Von dpa | 05.05.2022, 01:02 Uhr

Was passierte am 6. Januar 2021? Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das amerikanische Kapitol hat Fragen über den Ablauf des historischen Tages - auch an Donald Trump Jr., Sohn des Ex-Präsidenten.