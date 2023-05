Eine US-Jury hat Donald Trump schuldig gesprochen. Archivfoto: dpa/AP/Charles Krupa up-down up-down Fünf Millionen Dollar Schadensersatz Trump in Zivilprozess wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt Von afp, dpa | 09.05.2023, 21:25 Uhr | Update vor 14 Min.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde jedoch abgewiesen.