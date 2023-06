Donald Trump spricht im Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey zu seinen Anhängern nachdem er von seinem Gerichtstermin in Miami zurück ist. Foto: dpa/AP/Mary Altaffer up-down up-down Rede in New Jersey Trump-Auftritt nach Gerichtstermin: „Ich bin der einzige, der diese Nation retten kann“ Von Maria Lentz | 14.06.2023, 07:02 Uhr

Donald Trump musste am Dienstag einmal mehr vor Gericht erscheinen – diesmal in Miami. Es ist die zweite historische Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten. Danach sprach er in New Jersey zu seinen Anhängern und gab sich äußerst angriffslustig.