Diplomatie Trotz Menschenrechtskritik: Biden erwägt Saudi-Arabien-Reise Von dpa | 04.06.2022, 00:57 Uhr

Macht der US-Präsident bei seinen Besuchen in Israel und Europa einen Abstecher? Riad ist ein wichtiger Partner in Sachen Öl - und genehmigte laut US-Geheimdiensten den Mord an einem Journalisten.